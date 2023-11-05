İnegöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazada motosikletteki ketçaplar da yola saçıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazada motosikletteki ketçaplar ise yola saçıldı.
Kaza, Süleymaniye Mahallesi Zeynelbey Sokak üzerinde meydana geldi. Barış Ö. yönetimindeki 35 BJN 884 plakalı otomobil, Tuğrul H.'nin (17) kullandığı 16 AVP 169 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosikletteki ketçaplar da yola saçıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel