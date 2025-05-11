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İnegöl'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

İnegöl'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ve motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. İlker A. idaresindeki 16 BOY 249 plakalı otomobil dönüş yapmak istediği sırada, Harun Ç. (25) yönetimindeki 16 BTZ 812 plakalı motosikletin hızla gelerek otomobile önden çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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