İnegöl'de otomobil ile minibüsün karıştığı kaza: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza sonucu otomobil ile minibüs çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile minibüsün karıştığı kaza da 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi 5. Sokakta meydana geldi. Hakan Sokaktan 5. Cadde'ye çıkış yapmakta olan Hacer Y. (27) yönetimindeki 16 PG 868 plakalı otomobil, 5. Cadde üzerinde seyir halinde olan Burak B. (23) yönetimindeki 16 S 6026 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcu Mert Ö. (21) ile minibüsteki yolcu Hilal A.(27) yaralandı.

Yaralılar, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA