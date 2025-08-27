İnegöl'de Otomobil Dükkan Duvarına Çarptı, İki Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde olan İbrahim B. (18) yönetimindeki 06 YMD 05 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir dükkanın duvarına çarptı.

Kazada sürücü İbrahim B. ile araçta bulunan Emre Y. (26) sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
