İnegöl'de otomobil devrildi: 5 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Ankara kara yolu Mezit Tüneli mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük yönüne giden, Mehmet Ali Azar'ın (33) kontrolünü yitirdiği 42 KB 605 plakalı otomobil, devrildi. Kazada sürücü Azar ile yanındaki Mehmet E.A. (31), Ersin A. (15), Ali Ç. (41) ve Turaç A .(54) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)