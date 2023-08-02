İnegöl'de otomobil cipe çarptı: 5 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobilin, önünde yavaşlayan cipe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Buklem Çelik (25) yönetimindeki 34 FYK 098 plakalı otomobil, önünde yavaşlayan Ahmet Öztürk yönetimindeki 16 F 1025 plakalı cipe arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Buklem Çelik ve arkadaşı Aylin Özkan (24) ile diğer araçta bulunan Sedanur Ö. (27), Merve Ö. (24) ve Meryem S. (34) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)