İnegöl'de otomobil çarptığı çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı çocuk yaralandı. Sürücü kaçarak kayıplara karıştı.

Kaza Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, Mehmet Akif S.(10) yönetimindeki bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Çarpan sürücü ise kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın olay ile ilgili soruşturması devam ediyor. - BURSA