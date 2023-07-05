İnegöl'de otomobil çarpması sonucu 8 yaşındaki çocuk yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil, bisiklet süren 8 yaşındaki çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Safir Sokak'ta seyir halinde olan Ö.K. idaresindeki 16 BBU 147 plakalı otomobil, bisiklet süren 8 yaşındaki Yusuf E. S'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan ve İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf E. S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel