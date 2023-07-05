İnegöl'de otomobil çarpması sonucu 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil, bisiklet süren 8 yaşındaki çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.