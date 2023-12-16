İnegöl'de Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alanyurt yolu Metal Sanayi Kavşağı'nda, Davut D. idaresindeki 35 EDP 84 plakalı otomobil, Emre Y. yönetimindeki 16 Y 0100 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Davut D'nin yanında bulunan Yusuf G, Alihan Utku Y. ve Halis S. yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.