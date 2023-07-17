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İnegöl'de Otomobil Büyükbaş Hayvana Çarptı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobil, aniden yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, hayvan ise telef oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobil, aniden yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, hayvan ise telef oldu.

Kaza, gece 03.00 sıralarında İnegöl Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Çevre yolunda seyreden Celal T. yönetimindeki otomobil, aniden yolan çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, büyükbaş hayvan yaralandı. Kazadan 2 saat sonra ise hayvan telef oldu.

Polis, hayvanın sahibini arıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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