Haberler

İnegöl'de Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı, Sürücü Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, 19 yaşındaki sürücü Arda Ç., yol kenarındaki bahçe duvarına çarparak ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yol kenarındaki bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Arda Ç. (19), ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Arda Ç.'nin kontrolü yitirdiği 16 V 9426 plakalı otomobil, yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arda Ç. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arda Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'den Galatasaray'a 300 Milyon TL

Osimhen'den Galatasaray'a 300 Milyon TL
120 yıldır sektördeydi! Yıllık 4 milyar TL ciro yapan dev şirket iflas etti

120 yıldır faaliyet gösteriyordu! Dev firma resmen iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.