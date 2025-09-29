İnegöl'de Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı, Sürücü Ağır Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yol kenarındaki bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Arda Ç. (19), ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Arda Ç.'nin kontrolü yitirdiği 16 V 9426 plakalı otomobil, yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arda Ç. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arda Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),