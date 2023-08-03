Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de otobüs, TIR ve midibüsün karıştığı kaza

Güncel Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu otobüsü, TIR ve midibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, otobüs kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolcu otobüsü, TIR ve midibüsün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, yolcu otobüsündeki kameraya yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Ardahan'dan Bursa'ya yolcu getiren Dursun Ali Alanka'nın (47) kullandığı 75 AAG 777 plakalı yolcu otobüsü, İnegöl girişinde kara yoluna aniden çıktığı öne sürülen Osman Ertürk'ün (45) kullandığı 16 KGE 99 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, önünde seyir halinde olan Osman Toy'un (30) kullandığı 16 KAR 14 plakalı midibüse çarparak durdu. Kazada, otobüste hostes olarak görev yapan Deniz K. (50) ile yedek şoför Alpay E. (51) yaralandı. Ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otobüs kamerasının görüntülediği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza sonrası otobüsteki yolcular, başka bir araç ile Bursa'ya gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

Ardahan İnegöl Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title