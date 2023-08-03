İnegöl'de otobüs, TIR ve midibüsün karıştığı kaza

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolcu otobüsü, TIR ve midibüsün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, yolcu otobüsündeki kameraya yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Ardahan'dan Bursa'ya yolcu getiren Dursun Ali Alanka'nın (47) kullandığı 75 AAG 777 plakalı yolcu otobüsü, İnegöl girişinde kara yoluna aniden çıktığı öne sürülen Osman Ertürk'ün (45) kullandığı 16 KGE 99 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, önünde seyir halinde olan Osman Toy'un (30) kullandığı 16 KAR 14 plakalı midibüse çarparak durdu. Kazada, otobüste hostes olarak görev yapan Deniz K. (50) ile yedek şoför Alpay E. (51) yaralandı. Ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otobüs kamerasının görüntülediği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza sonrası otobüsteki yolcular, başka bir araç ile Bursa'ya gönderildi.