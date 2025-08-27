İnegöl'de Ot Yangını 1 Saatte Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan ot yangını ekipler ve mahallelilerin müdahalesiyle bir saat içinde söndürüldü. Yangında 20 dönüm alan zarar gördü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çıkan ot yangını ekiplerin ve mahallelilerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangında 20 dönüm alan zarar gördü.

Kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında ot yangını çıktı. Mahalleliler traktörlerinin arkasına bağladıkları ilaçlama tankerlerinin içine su doldurarak alevlere müdahale ederken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve mahallelilerin müdahalesiyle yangın 1 saatte söndürüldü. Yangında 20 dönüm alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

