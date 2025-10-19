İnegöl'de Osmanlı Geleneği 'Amin Alayı ve Bed-i Besmele' Etkinliği İle Yaşatıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Osmanlı geleneği yaşatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 4-6 Yaş Kur'an Kursu Yıldız Çocuklar tarafından düzenlenen "Amin Alayı ve Bed-i Besmele" etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

İsak Paşa Camii bahçesinde toplanan minikler, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte mehter marşları eşliğinde Uzun Sokak istikametine yürüdü. Yürüyüşün ardından kurs binası önünde "Bed-i Besmele" programı düzenlendi.

Programda, Osmanlı döneminde çocukların eğitim hayatına başlamasının simgesi olan "Bed-i Besmele" geleneği canlandırıldı. Çocuklar, hocanın önünde diz çökerek ilk besmelelerini çekti, ardından "Rabbi yessir" ve "Rabbi zidni ilmen" duaları okundu.

Etkinliğe çok sayıda veli ve vatandaş katılırken, minik öğrencilerin coşkusu ve geleneksel kıyafetleri renkli görüntüler oluşturdu. Program sonunda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.