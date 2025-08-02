İnegöl'de Ormanlık Alanda Baraka Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ormanlık alandaki barakada çıkan yangın söndürüldü.

Sülüklü Göl Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda bir barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların da tankerleriyle çalışmalara destek verdiği yangın, ekiplerce kontrol altına alınıp söndürüldü.