İnegöl'de ormanda devrilen ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanda kesim sırasında devrilen ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti. İşçinin cansız bedeni hastane morguna gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanda kesim sırasında devrilen ağacın altında kalan işçi öldü.
İlçeye bağlı kırsal İclaliye Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çalışan Adnan Toraman'ın motorlu testereyle kestiği ağaç, işçinin üzerine devrildi.
Mesai arkadaşları, Toraman'ı devrilen ağacın altından çıkararak mahalleye getirdi.
Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen işçinin cansız bedeni, hastane morguna gönderildi.