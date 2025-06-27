İnegöl'de Orman Yangını: Mangal Ateşi Nedeniyle Çıktı

İnegöl'de Orman Yangını: Mangal Ateşi Nedeniyle Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ormanda çıkan yangın, mangal ateşinin otluk alana sıçraması sonucu meydana geldi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle 2 saatte kontrol altına alındı.

YANGIN MANGAL ATEŞİNDEN ÇIKMIŞ

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Dönmez Mahallesi'ndeki meşe ağaçlarının da bulunduğu ormanda saat 12.30 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının bağ evinde yakılan mangal ateşinin otluk alana sıçramasıyla çıktığı öğrenildi. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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