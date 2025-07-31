İnegöl'de Orman Ürünleri Fabrikasında İş Kazası
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir orman ürünleri fabrikasında, 18 yaşındaki işçi Mahmut O. dikkatsizlik sonucu elini makineye kaptırarak yaralandı. 3 parmağı ezilen işçi hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında elini makineye kaptıran işçi yaralandı.
Olay, saat 20.30 sıralarında İnegöl OSB 2. Caddede faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. İşçi Mahmut O. (18), bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elini makinenin kayışına sıkıştırdı. 3 parmağı ezilen Mahmut O., ihbarla gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel