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İnegöl'de Organize Sanayi Bölgesinde Yangın Çıktı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın, bitişikteki 3 fabrikaya daha sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada yangın çıktı. Alevler, bitişikteki 3 fabrikaya daha sıçradı.

Yangın saat 16.00 sıralarında Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çıktı. Alevler bitişikteki 3 fabrikaya daha sıçradı. Metal, mobilya ve iplik fabrikalarındaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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HABER:

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İnegöl Bursa Güncel Haberler

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