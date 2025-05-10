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İnegöl'de Öğrenci Yurduna Yangın: 3 Öğrenci Dumandan Etkilendi

İnegöl'de Öğrenci Yurduna Yangın: 3 Öğrenci Dumandan Etkilendi
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir erkek öğrenci yurtında meydana gelen yangında 3 öğrenci dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlıca söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı bir erkek öğrenci yurdunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, 3 öğrenci dumandan etkilendi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi, Aşkın Sokak'ta bulunan bir vakfa ait erkek yurdunda meydana geldi. Yurdun bahçesinde bulunan kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden öğrenciler, panikle dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yurtta kalan öğrenciler tedbir amacıyla tahliye edilirken, ekipler yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü. Binanın bir kısmında hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen 3 öğrenciye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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