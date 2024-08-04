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İnegöl'de off-road aracı uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde off-road aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, off-road aracının uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İnegöl ilçesi Kıran Yaylası mevkisinde 112 Acil Çağrı Merkezine off-road aracının zirvede uçurumdan yuvarlandığı, karadan ulaşımın olmadığı ve araçtaki 2 kişinin yaralandığı ihbarı yapıldı.

Ekiplerce yapılan araştırmada, Kıran Mahallesi'nde Ş.T'nin (26) kullandığı aracın manevra yaptığı sırada yaklaşık 100 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandığı tespit edildi.

İhbar üzerine bölgeye Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma asayiş ekipleri, JAK, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ş.T. ile yanındaki arkadaşı Ş.P. (23), Aydın Jandarma Filo Komutanlığına ait S-70 Sikorsky vinçli kurtarma helikopteriyle bölgeden alınarak Bursa Şehir Hastanesine götürüldü.

Burada sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavilerine başlanan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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