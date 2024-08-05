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İnegöl'de Namaz Kılan Kişi, Camide Bulduğu Çantayı Polise Teslim Etti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, namaz kıldığı camide bulduğu çantayı içindeki değerli eşyalarla birlikte polise teslim etti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Mehmet Özhaşlama (65) namaz kıldığı camide bulduğu, içinde 43 bin TL değerinde döviz ile yabancı pasaportlar ve kimlikler bulunan çantayı polise teslim etti.

İnegöl'ün Turgutalp Mahallesi'ndeki camide öğle namazını kılan Mehmet Özhaşlama, camiden çıkarken, pencere kenarında duran çantayı fark etti. Sahibine ulaşmak için kontrol ettiği çantada 650 dolar ve 600 euro olduğunu gören Özhaşlama, önce cami imamına ardından da polise haber verdi. Camiye gelen polis ekipleri, içinde 43 bin TL değerinde döviz, Azerbaycan ve Rusya pasaportu ile kimliklerin bulunduğu çantayı, sahibini bulmak üzere teslim aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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