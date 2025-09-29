Haberler

İnegöl'de Motosikletli Kaza: Bir Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı.

Ekrem B. idaresindeki 34 PL 6775 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu Nene Hatun Kavşağı'nda Akın A. (25) yönetimindeki 16 BML 761 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü Akın A, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akın A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
