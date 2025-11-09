İnegöl'de Motosikletlere Yönelik Trafik Uygulaması

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, trafik ekiplerince motosikletlilere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, motosikletlilere yönelik uygulama yaptı.

Ekipler, uygulama noktasında durdurdukları motosiklet sürücülerini yeni yürürlüğe giren yasa kapsamında standart haline getirilen ekipman zorunluluğu konusunda bilgilendirdi.

İlçe genelinde yapılan uygulamalarla motosiklet sürücülerine ekipman alışkanlığını kazandırılmasının amaçlandığını belirten polis ekipleri, sürücülerin kendi güvenlikleri için yeni kanuni şartlara uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.