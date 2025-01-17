İnegöl'de Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir motosikletin yayaya çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ile yayası yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin yayaya çarpmasını sonucu 2 kişi yaralandı.
M.E. (16) idaresindeki 16 BMS 996 plakalı motosiklet, Yeniceköy Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan D.U'ya (38) çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile D.U, yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel