İnegöl'de motosiklet ve otomobil kaza sonrası levyeyle kavga

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından taraflar birbirlerine levye ile saldırdı. Yaralanan 4 kişi tedavi altına alınırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından taraflar birbirlerine levye ile saldırdı. Yaralanan 4 kişi tedavilerinin ardından polis merkezine götürülürken, polis kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza saat 19.30 sıralarında İnegöl ilçesi Alanyurt yolu üzeri Metal Sanayi kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Ahmet A. (17) yönetimindeki 16 AVV 579 plakalı motosiklet, Akpınar Caddesi'nden yola çıkan Suat B. (37) yönetimindeki 16 AOT 005 plakalı otomobil çarpıştı.

Levyenin kullanıldığı kavgada Ahmet A. ve Cihan A. ve babaları Muhammed A. ile Suat B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, tedavinin ardından polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.