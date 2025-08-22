İnegöl'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet C. (25) yönetimindeki 16 BPP 363 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yapan Vural K. (55) idaresindeki 16 BMT 364 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrulan sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
