İnegöl'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

İnegöl'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, sağlık durumu iyi. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Akpınar Caddesi'nde seyir halinde olan Ceyhun U.'nun (23) kullandığı 16 BCE 504 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkan Melek Y. (30) yönetimindeki 16 AOR 224 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Ceyhun U., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ceyhun U.'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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