İnegöl'de Motosiklet ve Kamyonet Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Veysel U., başından ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından durumu kritik olarak bildirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Kemalpaşa Mahallesi'nde Sülün Sokak ile Ilıca Sokak kesişiminde Kerem O. (47) idaresindeki 34 FOT 546 plakalı kamyonet, seyir halindeki Veysel U. (30) yönetimindeki 16 AUP 230 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, metrelerce sürüklenerek başından ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Veysel U'nun, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel