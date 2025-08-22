İnegöl'de Motosiklet ve Cip Çarpıştı: 2 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Vural K. idaresindeki 16 BMT 364 plakalı cip, Ahmet Emin C. (19) yönetimindeki 16 BPP 363 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü ile arkasında seyahat eden Osman Nuri C. (19) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel