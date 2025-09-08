İnegöl'de Motosiklet Tıra Çarptı: Sürücü Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü Kaan Y. (19) ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Yolu'nda, Kaan Y. (19) idaresindeki 16 BUL 161 plakalı motosiklet, park halindeki 16 PG 944 plakalı tıra çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Kaan Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel