Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de Motosiklet-Otomobil Çarpışması: İki Yaralı

İnegöl'de Motosiklet-Otomobil Çarpışması: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akaryakıt istasyonundan çıkan otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde akaryakıt istasyonundan çıkan otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 16 ARN 30 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Alperen A. (17), akaryakıt istasyonundan yola çıkan Emrullah Y. (42) yönetimindeki 06 DSJ 699 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki arkadaşı Metin İ. (18) yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı

İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı

Erdoğan o ifadeleri affetmedi! Özel ve İmamoğlu'na dava açtı

 Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu: Suçu üstlensin diye para teklif etmişler

Narin cinayetinde çarpıcı iddia! "Söyleyin bu suçu üstlensin"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı

Adalet Bakanı Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en eski yazılı müşteri şikâyeti nedir? MO 1750 dolaylarında yazılmış ve Guinness Rekorlarına göre "dünyanın en eski yazılı müşteri şikâyeti" olan kil tablet, kötü kaliteli hangi üründür? Dünyanın en yüksek nüfusa sahip ilk üç ülkesi Hindistan, Çin ve ABD iken dördüncü ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapla Star TV çöktü mü, STAR TV Canlı yayın neden açılmıyor 1 Kasım Perşembe? 2-3 Kasım Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Türkiye ortalama yaşam süresi kaç yıldır (Doğuşta beklenen yaşam süresi)? Yeni doğmuş bir bireyin yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2021-2023'te ortalama kaç? 2-3 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? Sultanahmet Cami kimin eseri? Hangi ünlü yapı Mimar Sinan'ın bir eseri değildir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, Ağustos 2024'te Konya'da keşfettiği hangi canlının bir türüne "çalışmalarına verdiği destekten ötürü" eşinin adını verdi MasterChef Beyza'ya ne oldu, yüzü yandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.