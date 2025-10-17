İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammet C. (33) yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Akpınar Caddesi'nde seyir halinde olan Muhammet C. idaresindeki 16 AEV 971 plakalı motosiklet, Ahsen Sokak'tan çıkan Şemsettin D. (41) yönetimindeki 34 ES 5294 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),