İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa E. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa E. (48), yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Demirel Sokak ile Emin Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Mustafa E. yönetimindeki 16 KRB 62 plakalı motosiklet ile Osman S. idaresindeki 16 Y 2594 plakalı hafif ticari aracın çarpıştı. Kazada motosikletten düşen Mustafa E., yaralandı. Kazayı görenler yaralının yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan motosikletin sürücüsü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa E.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

