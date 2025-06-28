İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki bir otomobile çarpan motosiklet sürücüsü Özcan T. yaralandı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve polis soruşturma başlattı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobile yandan çarpan motosikletin sürücüsü Özcan T. (20) yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Özcan T. yönetimindeki 16 BLC 901 plakalı motosiklet, U dönüşü yapıp park etmeye çalışan Ali A. (38) yönetimindeki 16 NM 172 plakalı otomobile yandan çarptı. Devrilen motosikletin sürcüsü Özcan T. yaralandı. Özcan T., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel