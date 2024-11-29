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İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki kamyonetin açılan kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumu iyi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin açılan kapısına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Musa S'nin 16 ANL 229 plakalı aracı park ettikten sonra inerken açtığı kapıya Emre P'nin (33) kullandığı 16 AAT 843 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Emre P, yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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