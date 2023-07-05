İnegöl'de motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü, düşerek yaralandı. Sürücü, İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolünü kaybettiği motosikletten düşerek yolda sürüklenen sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İnegöl'e bağlı kırsal Muratbey Mahallesi'nde seyir halinde olan Esat C. idaresindeki 16 BBZ 960 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak devrildi.
Motosikletten düşerek yolda sürüklenen ve yaralanan sürücü Esat C, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel