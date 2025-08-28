İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü ve Yaya Yaralandı

İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü ve Yaya Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde rögara giren motosikletin savrulması sonucu sürücü ve yaya yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ön tekeri rögara girip takla atan motosiklet yayaya çarptı. Sürücü ile yayanın yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Cuma Mahallesi'ndeki İnegöl Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Barış U. (18) yönetimindeki 16 BHH 600 plakalı motosiklet, ön tekeri açık kalan rögara girince takla attı. Savrulan motosiklet yolda yürüyen kişiye çarptı. Kazada sürücü Barış U. ile yaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

FOTOĞAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatıldı

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri

İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.