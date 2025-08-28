İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü ve Yaya Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ön tekeri rögara girip takla atan motosiklet yayaya çarptı. Sürücü ile yayanın yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Cuma Mahallesi'ndeki İnegöl Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Barış U. (18) yönetimindeki 16 BHH 600 plakalı motosiklet, ön tekeri açık kalan rögara girince takla attı. Savrulan motosiklet yolda yürüyen kişiye çarptı. Kazada sürücü Barış U. ile yaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

FOTOĞAFLI