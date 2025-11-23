İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Metrelerce Sürüklendi

Devrilen motosikletten düşen sürücü metrelerce sürüklendi; kaza kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kaza, kask kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Koray A. (25) yönetimindeki 16 KJD 66 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Motosiklet savrulurken, sürücü de refüjde metrelerce sürüklendi. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı motosikletli, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yandan kaza, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.