İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı

İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı
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İnegöl'de direksiyon kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü devrildi ve kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonetin altına girdi. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilip kamyonetin altına giren motosikletin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Yağız S. (17) yönetimindeki 16 AKU 256 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildikten sonra sürüklenerek kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin Y. (48) yönetimindeki 16 CBJ 69 plakalı kamyonetin altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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