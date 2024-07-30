İnegöl'de motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

Kaza saat 20.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü İbrahim E. (27) idaresindeki 20 AKC 171 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü İbrahim E. yapılan ilk tedavinin ardından yoğun bakıma alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel