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İnegöl'de motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. İnegöl Ortaköy yolunda, Feridun Y. (26) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Savrularak başını asfalta vuran genç, ağır yaralandı. Bölgeden geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

İnegöl Ortaköy yolunda, Feridun Y. (26) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Savrularak başını asfalta vuran genç, ağır yaralandı.

Bölgeden geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İnegöl Bursa Bursa Trafik Kazaları Güncel Haberler

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