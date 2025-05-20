İnegöl'de Motosiklet Kazası: Mahalle Muhtarı Yaralandı

İnegöl'de Motosiklet Kazası: Mahalle Muhtarı Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü mahalle muhtarı Veli Çetin yaralandı. Başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren muhtarın 3 kez ameliyat olduğu, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü mahalle muhtarı Veli Çetin'in (60) yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Beyin kanaması geçiren muhtarın, 3 kez ameliyat olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza, 15 Mayıs saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen Veli Çetin yönetimindeki 16 ATJ 460 plakalı motosiklet, Gürbüz Sokak'a dönüş yapmak isteyen Ferhat A. (32) idaresindeki 16 AKY 239 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Savrulan Çetin, başını kaldırıma çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Çetin ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Veli Çetin'in beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Çetin'in 3 kez beyin ameliyatı olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bu arada hafif ticari araç sürücüsünün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Muhtarın ağır yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İnegöl (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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