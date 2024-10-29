İnegöl'de Motosiklet Kazası: İki Yaralı, Anne Gözyaşları İçinde

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kavşakta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine giden ve yerde yatan oğlu motosikletin sürücüsü Mevlüt İ.'nin (18) elini tutan anne Cemile İ., "Geçecek oğlum" derken kendisi gözyaşı döktü.

Kaza saat 22.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Metal sanayi ışıklı kavşakta meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Mevlüt İ. idaresindeki 16 AVC 549 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yapan Ceyhun D. (34) yönetimindeki 16 ADM 164 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürüklenirken, sürücü Mevlüt İ. ve arkasındaki arkadaşı Mert C. (18) yaralandı.

ANNESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazanın ardından haber verilmesiyle olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün annesi Cemile. İ. oğlunun elini tutup, "Geçecek oğlum" diyerek moral vermeye çalışırken, gözyaşlarına boğuldu. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosikletin sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.