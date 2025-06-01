İnegöl'de Motosiklet Kazası: Çarpan Otomobil Kaçtı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Fatih E. yönetimindeki 16 BFY 650 plakalı motosiklete, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı. Yaralı motosiklet sürücüsü kanlar içinde yerde yatarken, ilk müdahaleyi de çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.