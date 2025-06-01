İnegöl'de Motosiklet Kazası: Çarpan Otomobil Kaçtı

İnegöl'de Motosiklet Kazası: Çarpan Otomobil Kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çarpıp kaçan otomobilin motosiklet sürücüsünü yaraladığı kaza, bölgede büyük panik yarattı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Fatih E. yönetimindeki 16 BFY 650 plakalı motosiklete, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı. Yaralı motosiklet sürücüsü kanlar içinde yerde yatarken, ilk müdahaleyi de çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray'da çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu

Çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko Türkiye'de kalabilir! Görüşmeler başladı

Dzeko Türkiye'de kalabilir! Süper Lig ekibi ile görüşmelere başladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Rihanna'nın babası hayatını kaybetti

Rihanna aldığı haberle yıkıldı
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
İsrail, sözde insani yardım maskesiyle Filistinlileri öldürmeye başladı

İsrail'den soykırıma yardım maskesi! Filistinliler bu yolla öldürüldü
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.