İnegöl'de Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

İnegöl'de Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dönüş yapan bir kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü Cemal P. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde dönüş yapan kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü Cemal P. (27) yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde meydana geldi. Cemal P. yönetimindeki 16 BBT 011 plakalı motosiklet, aynı yöne giderken sola dönüş yapan Seyit E. (28) idaresindeki 16 AEK 316 plakalı kamyonete yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Cemal P., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Cemal P., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
1700 yıllık fay bulundu, uzmanın sözleri şaşırttı: Deprem afet değil nimettir

1700 yıllık fay bulundu, uzmanın sözleri şaşırttı: Deprem nimettir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC'ye müdahaleye başladı

ABD'de tuhaf işler oluyor! Trump emri verdi, sokaktan ilk kare geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.