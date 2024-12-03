Üye Girişi
Haberler
Kasım ayında enflasyon yüzde 2,24 arttı, yıllık bazda 47,09 oldu

Kasım ayı enflasyon oranı beli oldu

 Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek

Muhaliflerin yeni hedefi ifşa oldu, rejim komutanından yanıt gecikmedi

 ABD'den, Suriye'de gerginliğin azaltılarak siyasi sürecin başlaması çağrısı

"Esad acımasız bir diktatördür" diyen ABD'den dikkat çeken çağrı
Suriye'de Esad sonrasına hazırlık, iki ihtimal kaldı

Suriye'de Esad sonrasına hazırlık yapılıyor

İnegöl'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

İnegöl'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi'nde 67 yaşındaki Ahmet C.'nin kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İnegöl'ün, Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak'ta meydana gelen kazada, 67 yaşındaki Ahmet C. yönetimindeki motosiklet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilmenin etkisiyle yere düşen sürücü yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ahmet C'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
img

Ulaşımda yeni dönem resmen başladı
img

Yeşilçam'ın 'Sezercik'inin olaylı evliliği bitti
img

AB ülkeleri Türkiye'ye kapıları tamamen kapatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Aralık Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kayseri'de fırında yakılan çocuk kim, öldü mü, yaşıyor mu? Derin Futbol ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.