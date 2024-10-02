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İnegöl'de Motosiklet Kazası: Bir Genç Ağır Yaralı

İnegöl'de Motosiklet Kazası: Bir Genç Ağır Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü Ahmet Y. (22) ağır yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan genç adamın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Y. (22) ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yeni Fesleğen Sokak'ta meydana geldi. Oğuz K. (36) yönetimindeki 16 BKP 018 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Ahmet Y.'nin kullandığı 46 MA 9712 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, yola savrulan Ahmet Y.'nin sol bacağı parçalandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Ahmet Y., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması da geçirdiği belirlenen Ahmet Y., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ahmet Y.'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ- Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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