Babasıyla Motosiklet Kazası Geçiren Genç Hayati Tehlikesiyle Hastaneye Kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yoldaki çukura düşen motosiklet devrildi. Kazada baba ve oğlu yaralandı, durumu ağır olan babanın tedavisi sürüyor.
Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hamamlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Emir M. (16) yönetimindeki 16 AOU 795 plakalı motosiklet, yol üzerindeki çukura düşerek devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki babası Şevket M.(39) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şevket M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.