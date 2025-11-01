Haberler

İnegöl'de Motosiklet Kazası: 6 Yaralı

İnegöl'de Motosiklet Kazası: 6 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yarış yapan 3 motosikletin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunan bir kişi ise sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

Muhammed Habip T. (19) yönetimindeki 16 BRR 463 plakalı motosiklet, iddiaya göre kendi aralarında yarış yaptıkları sırada, Berat G. (17) idaresindeki 16 BSS 476 plakalı motosiklet ve Emirhan E. (19) yönetimindeki 16 BNR 293 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Refik Fırat B. (19), Fatih K. (15) ve Yusuf K. (15) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Refik Fırat B. ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Gebze'de yıkılan binanın yakınındaki apartmanda çatırtı sesleri! 16 daire tahliye edildi

Gebze'de yürekleri ağızlara getiren ses! Duyan kendini dışarı attı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH:

Birkaç yıl önce, krizler ve ihtiyaçlar sırasında gerçek bir etki yaratmak için finansal güvenliğe sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettim. İşte o zaman Limudia'nın platformunu ve stratejisini buldum. Yatırım yaptım ve 359.000 doların üzerinde kârla hayatım sonsuza dek değişti. Siz de başarabilirsiniz. Limudia ile @Mudiatrading adresinden telegra üzerinden iletişime geçin ve finansal özgürlük yolculuğunuza bugün başlayın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
Okan Buruk'u zor kararı

Okan Buruk'u kara kara düşündüren zor karar
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Süleyman Hurma'dan bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu

Skandalın ardından bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Süper Lig'de korkutan sakatlık! Kafası yarıldı, yürekler ağızlara geldi

Süper Lig'de korkunç an! Yıldız ismin kafası yarıldı
Çok sayıda kente yeni milli eğitim müdürü

Atamalar yapıldı! Çok sayıda kente yeni milli eğitim müdürü
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması

Binlerce taraftarın isteğini ''Asla'' diyerek elinin tersiyle itti
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Eylem planı resmen açıklandı! İşte yasa dışı bahisi önlemek için atılacak adımlar

Yasa dışı bahis için harekete geçtiler! İşte hazırlanan eylem planı
İETT otobüsünde bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

İETT otobüsünde dehşet! Ortalık kan gölüne döndü
Savaşın seyrini değiştirecek adım! Pentagon, Ukrayna'ya Tomahawk tedarikini onayladı

Savaşın seyrini değiştirecek adım! Pentagon onayladı, gözler Trump'ta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.